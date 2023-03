Premium Het beste van De Telegraaf

Spionage-roman Meer details naar buiten gebracht over ’Nord Stream-saboteurs’

De ontplofte gasleidingen op de zeebodem, zorgden aan de oppervlakte voor surrealistische beelden van opborrelend gas. Ⓒ ANP / Abaca Press

Rostock - Een team van zes ’saboteurs’ zou in september van vorig jaar in het geheim explosieven hebben aangebracht op de Nord Stream-pijpleidingen, op de zeebodem van de Oostzee. Dat melden Duitse media, nadat dagblad The New York Times dinsdag al naar buiten bracht dat een pro-Oekraïense groep waarschijnlijk achter de aanslagen zou zitten.