Rutte steekt helpende hand uit naar Afrika: ’Staat aan de frontlinie van klimaatnoodcrisis’

„Afrika staat aan de frontlinie van een klimaatnoodcrisis die zij zelf niet heeft gecreëerd”, stelde Rutte in een toespraak maandag voor de VN-klimaattop in het Egyptische Sharm el-Sheikh. Eén van de belangrijkste thema’s op de conferentie is of rijke landen moeten bijdragen aan de schade die extreem weer elders kan veroorzaken.

Minister-president Rutte benadrukt dat hij niet doof is voor die roep om hulp uit het zuiden. „Kwetsbare landen zijn terecht bezorgd over de verliezen en schade die wordt veroorzaakt door de broeikasemissies van andere landen. Dat is zeker de realiteit voor onze Afrikaanse vrienden en partners. Tegen hen zeg ik: wij horen uw roep om grotere solidariteit.”

Tegelijkertijd erkent de premier dat het gaat om een „gevoelige discussie”, zoals hij het eerder op maandag verklaarde. Als westerse landen moeten gaan bijdragen aan de schade de klimaatverandering elders veroorzaakt, dan kan dat vele miljarden euro’s gaan kosten. Rijke landen beloofden in 2009 al een klimaatfonds van 100 miljard dollar per jaar, daarvan draagt Nederland straks 1,8 miljard euro per jaar bij. Maar dat is volgens zuidelijke landen niet genoeg.

Stapeling

„Er dreigt een beetje een stapeling te ontstaan van én de 100 miljard én schade en herstel”, zei de premier bij aankomst in Egypte tegen Nederlandse media. „De vraag is even hoe kun je de dingen bij elkaar brengen op een manier dat het ook echt allemaal mogelijk is.”

Hoeveel extra geld erbij moet, weet niemand. Maar al op de vorige klimaattop in Glasgow zong een bedrag rond van 1.300 miljard per jaar. Een definitief akkoord over een nieuwe klimaatfinanciering is deze top waarschijnlijk een brug te ver.

’Snelweg naar een klimaathel’

Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, gebruikte grote woorden op de conferentie. Hij deed een oproep aan aanwezige landen om de uitstoot van broeikasgassen sneller terug te brengen. Anders is volgens hem ’klimaatchaos onomkeerbaar’. „We zitten op de snelweg naar een klimaathel met onze voet op het gaspedaal”, formuleerde de Portugese socialistische politicus.