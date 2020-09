DEN HAAG - Het aantal lange en korte vakanties van Nederlanders is de eerste helft van dit jaar gehalveerd, van twintig miljoen in 2019 naar tien miljoen in 2020. Met name het aantal buitenlandse vakanties is enorm gekelderd. De harde klappen die het toerisme van corona krijgt, komen duidelijk tot uiting in de nieuwste CBS-cijfers.