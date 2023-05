President Zelenski brengt verrassingsbezoek aan Nederland

Het bezoek van Zelenski is om veiligheidsredenen zo lang mogelijk geheim gehouden. Woensdagavond lekte uit dat Zelenski in het Nederlandse regeringsvliegtuig onderweg is van de Finse hoofdstad Helsinki naar Schiphol. Het is voor het eerst ooit dat Zelenski voet op Nederlandse bodem zet, ook voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne kwam hij nog niet naar ons land.