President Zelenski in Nederland voor verrassingsbezoek: toespraak in Den Haag

Het bezoek van Zelenski is om veiligheidsredenen zo lang mogelijk geheim gehouden. Woensdagavond lekte uit dat Zelenski in het Nederlandse regeringsvliegtuig onderweg was van de Finse hoofdstad Helsinki naar Schiphol. Het is voor het eerst dat Zelenski voet op Nederlandse bodem zet. De president en premier Rutte kennen elkaar wel goed. Zo spreken zij elkaar regelmatig telefonisch. Ook bracht Rutte meerdere bezoeken aan Oekraïne.

Zelenski kwam uit Finland, waar hij steun zocht voor een toekomstig EU- en NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. De Finnen, Zweden, Noren, Denen en IJslanders hebben daarbij gezegd dat zij graag zien dat Oekraïne lid wordt van de EU en de NAVO. Nederland hield tot nu toe de boot af, hoewel het kabinet nooit heeft uitgesloten dat Oekraïne bij de EU of de NAVO zou mogen komen.

Donderdag - de dag van de Nationale Dodenherdenking - spreekt Zelenski met Rutte. Ook de Belgische premier komt naar Den Haag, zo is de verwachting. De Oekraïense president geeft ook een speech. Zelenski zal daarnaast Kamerleden ontmoeten. BBB-leider Caroline van der Plas geeft op Twitter aan daar niet bij te zijn, omdat zij vindt dat op 4 mei de Dodenherdenking centraal moet staan in plaats van het bezoek van de Oekraïense president.

Op 28 februari 2022, een paar dagen na het begin van de Russische invasie, vroeg Oekraïne het lidmaatschap van de EU aan. In juni kreeg het land de status van kandidaat-lid, met steun van alle 27 EU-lidstaten. Voor landen met een kandidaat-status kan het overigens nog jaren duren voordat ze daadwerkelijk lid zijn. Zo is Turkije al sinds 1999 kandidaat-lid van de EU.

Dat Zelenski nu naar Nederland komt, zegt iets over de relatie die hij met ons land heeft. Eerder dit jaar bracht Zelenski bezoeken aan Polen, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Brussel. Half mei gaat hij naar Duitsland. Nederland behoort in Europa tot de grootste bondgenoten van Oekraïne, vanwege de Nederlandse militiare steun aan het land.