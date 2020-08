Afscheid Tamar (14): „Dit is een dag van rouw op Marken”

De familie heeft de pers uitdrukkelijk verzocht om op afstand te blijven, om zo zelf in alle rust afscheid te kunnen nemen. Familiewoordvoerder Richard de Wijze: „Dit is een dag van rouw op Marken, het gaat er vandaag alleen maar om dat de familie en alle dierbaren van Tamar de ruimte krijgen om waardig afscheid te nemen.” Bewoners van Marken respecteren dat. „We zwijgen uit respect”, laat een voorbijganger los.

Op dit moment is er gelegenheid om de familie te condoleren. Aansluitend vindt er een besloten afscheidsdienst plaats in de kerk. Daarna zal Tamar naar haar laatste rustplaats worden gebracht. Het is de bedoeling dat inwoners van Marken op de route een erehaag gaan vormen. In de buurt van de kerk heerst momenteel grote stilte. Uit diverse straatjes wandelen bewoners richting de kerk waar ze buiten het condoleanceregister kunnen tekenen.

Nadat Tamar is aangereden, is de bestuurder doorgereden. De politie zet alles op alles de dader te vinden en onderzoekt tientallen tips en roept getuigen nog steeds nadrukkelijk op zich te melden.