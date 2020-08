Indrukwekkend, eerbiedig afscheid van Tamar (14) op Marken

Pas om 14.18 uur, later dan de gepland omdat de dienst was uitgelopen, begonnen de kerkklokken te luiden en was heel Marken verder oorverdovend en eerbiedig stil. Bij de cafés aan de haven legde het bedienend personeel het werk even neer. Dit was het moment dat na een liefdevolle eredienst het jonge meisje de kerk uit werd gedragen.

Tussen de Patmoskerk en de begraafplaats verzamelden zich honderden dorpsgenoten om samen een erehaag te vormen langs de 400 meter lange route die louter respect en waardigheid ademde. En vooral intens verdriet, onder de naar schatting 800 mensen die samen de erehaag vormden. Aan het einde van de route veel jonge meiden in het zwart. Er vloeiden tranen bij gesmoorde snikken.

Ⓒ Amaury Miller

De rouwklokken beierden nog steeds, toen na een wandeling van tien minuten de rouwstoet de bocht naar het kerkhof maakte. De witte kist op een rijdende baar, begeleid door zes jongeren. Daarachter haar ouders, naaste familieleden en genodigden die Tamar naar haar rustplaats brachten. Buiten het kerkhof bleven de meelevende dorpsgenoten staan. Toen na 40 minuten de klokken zwegen, verliet de naaste familie als laatste de begraafplaats, opgewacht door diezelfde honderden meelevenden die hen met hun warmte omringden. „Zo doen we dat op Marken”, zei een omstander. „Met respect.”

Het afscheid van het geliefde, rustige, sportieve meisje begon in de ochtend met een condoleance. Aansluitend vond de besloten afscheidsdienst plaats in de kerk, waar ruimte was voor 80 genodigden.