Baby'tje brengt emotioneel verrassingsbezoek aan grootouders

Het moet een van de meest bijzondere momenten zijn in je leven: je eigen kind krijgt een kind. Dan wil je die kleine het liefst zo snel mogelijk in je armen sluiten. De Ierse Mary en Martin moesten echter even wachten: hun kleinkind kwam namelijk in Australië ter wereld. Maar dan ontvangen ze een slideshow met foto's van de kleine spruit en opeens zien ze een wel heel bekend beeld voorbijschuiven: hun eigen straat. Zouden ze dan..?