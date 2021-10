Toeristen dood aangetroffen in sauna van Albanees vijfsterrenhotel

Volgens een statement van de Albanese politie werd het vijftal verstikt teruggevonden in de sauna van het hotel in het kustdorp Qerret, in de buurt van de hoofdstad Tirana. De politie gaf nog geen verdere details vrij over de omstandigheden en de vermoedelijke doodsoorzaak, maar bevestigde wel dat het hotelpersoneel ondervraagd wordt door agenten.

De Russische slachtoffers, allen tussen de 31 en 60 jaar oud, maakten deel uit van een grotere groep toeristen die een week verbleven in het vijfsterrenhotel bij het strand. Het zou gaan om leden van één en dezelfde familie, meldt The Guardian. Ze waren nog maar net ingecheckt in het luxueuze Gloria Palace Hotel.