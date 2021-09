Schaapsherder vindt Britse vliegtuigbom in bos Drenthe

De EOD is nog aan het onderzoeken of de bom ter plaatse tot ontploffing wordt gebracht of dat deze moet worden overgebracht naar een andere locatie. Uit voorzorg heeft de ontploffingsdienst zand op de vliegtuigbom gestort en er een container omheen geplaatst.

Naast de bom zijn ook nog vier mortiergranaten gevonden.

500-ponder

De vliegtuigbom is een 500-ponder, een type vliegtuigbom die vaak door de Britten werden gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is nog onbekend of deze bom ook van Britse afkomst is. Behalve de 500-ponder werden er ook vier mortiergranaten op dezelfde plek gevonden.