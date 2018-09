'Rellen Den Haag konden worden voorkomen'

Agenten discrimineren en de gemeente doet te weinig voor de bewoners, vindt een deel van de gemeenteraad. Andere partijen gaven juist aan dat de autoriteiten wat hen betreft niet hard genoeg hebben opgetreden.

Henriquez stierf een dag na het festival Night at the Park in het Zuiderpark. Daar kreeg hij een woordenwisseling met agenten. Toen zij hem wilden overmeesteren en de nekklem toepasten, kreeg hij geen lucht meer. Een dag later overleed hij daaraan. De vijf agenten zijn op non-actief gesteld.

Het incident werd gefilmd door omstanders. „De mailbox van de Rijksrecherche is ontploft”, zei waarnemend hoofdofficier van justitie Kitty Nooy woensdag tegen de Haagse gemeenteraad. Volgens haar duurt het nog maanden voor het onderzoek naar de dood van Henriquez klaar is. Inwoners van de Schilderswijk klagen al langer over het optreden van agenten. Die zouden discrimineren. Burgemeester Jozias van Aartsen ging niet in op details, maar zei wel: „Is Nederland racistisch? Nee. Komt racisme voor in Nederland? Helaas wel. Discrimineert de politie? Nee. Komt het voor dat agenten discrimineren? Helaas wel. De politieleiding is zich daar bewust van.”

De chef van de Haagse politie, Paul van Musscher, hield het niet droog bij de gemeenteraadsvergadering. Met tranen in zijn ogen onderbrak hij zijn uitleg. Na een stilte zei hij: „Ik begrijp de emoties die dit oproept. Ook bij mij, zoals u ziet. Ik begrijp ook dat mensen uiting willen geven aan hun emoties. Maar de manier waarop dat is gebeurd in de Schilderswijk kan niet.” Van Musscher zei dat de politie werkt aan verbetering. Van Aartsen zei woensdag dat voor zeker 77.600 euro schade is aangericht in de Schilderswijk. De grootste schade werd aangericht bij Theater de Vaillant.

Het onderzoek naar de nekklem moet volgend jaar klaar zijn. Korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie vindt het onderzoek „een heel goed plan”. Ook de ondernemingsraad van de politie vindt het goed dat het onderzoek er komt.

