Kerkradenaar verdacht van doodsteken broer

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

MAASTRICHT - De dodelijke steekpartij afgelopen zondag in een woning in Kerkrade speelde zich af tussen twee broers. Een 55-jarige man uit Kerkradenaar wordt ervan verdacht dat hij zijn 49-jarige broer met messteken heeft gedood. Het Openbaar Ministerie heeft dat donderdag bevestigd. Eerder hield de politie het bij een conflict in de relationele sfeer.