Politie opent jacht op 20-jarige Amsterdammer ’Ty’ na drillrapdrama

De politie doet een oproep omdat ze hij zich sinds het incident schuilhoudt.

Op 10 augustus op klaarlichte dag liep een ruzie tussen groepen jongeren van verschillende drillrapbendes enorm uit de hand.

De pas 19-jarige Rotterdammer Cennethon Janga ook wel bekend als ’Chuchu’ kwam hierbij om te leven. Hij werd levensgevaarlijk geraakt en overleed uiteindelijk in het ziekenhuis.

Direct na het drama, voor de ogen van tientallen bezoekers van de badplaats - onder wie kinderen, werden twee verdachten van 20 jaar uit Amsterdam opgepakt. Ze worden verdacht van doodslag in vereniging. Zij zouden horen bij de groep rond drillrappers 073 De Pijp. Zij zitten nog vast.

Later werd ook de 17-jarige voorman Blacka van de Rotterdamse bende 24 aangehouden wegens opruiing en openlijke geweldpleging. Direct na het tragische gebeuren had hij nog spijt betuigd van de uit de hand gelopen ruzie. „Ons Chuchu is er niet meer en dat heeft mijn hart gebroken”, schreef hij.

Ruzie op beeld

Sinds het steekincident loopt er een groot onderzoek waarbij ook veel filmpjes die rond het dramatische moment en in de dagen ervoor werden gemaakt, onderzocht. Ook zijn tientallen getuigen gehoord. In sommige filmpjes is te zien hoe de beide groepen jongeren elkaar een dag eerder al dwars zitten in de Haagse badplaats. Hierna zou een nieuwe afspraak zijn gemaakt voor de bewuste maandagmiddag. Dit liep vervolgens gruwelijk uit de hand. Er zou ook geschoten zijn.

Op een van de beelden is dat te horen en zie je iemand wegrennen met een wapen in zijn hand. Dit is de gezochte Tyrece Raoul Balbin. Hij zou in het bezit kunnen zijn van een vuurwapen. De politie vraagt dan ook hem niet zelf te benaderen maar de opsporingstiplijn te bellen (0800-6070) of Meld Misdaad Anoniem (0800-07000).

