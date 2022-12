China herdenkt Jiang Zemin met grootste rouwceremonie sinds 1997

Om tien uur ‘s ochtends lokale tijd heeft het luchtalarm drie minuten stilte ingeluid. Om deze minuten van rouw kracht bij te zetten is ook de handel op Chinese beurzen stilgelegd en populaire spelletjes op de mobiel opgeschort.

In de Grote Hal van het Volk in Peking zijn leden van de top van de Chinese Communistische Partij bijeengekomen om hun voormalige leider te herdenken. De wegen rondom het staatsgebouw, dat pal naast het Plein van de Hemelse Vrede ligt, zijn afgesloten. Het volk kan op gepaste afstand in een specifiek aangeduid gebied afscheid nemen van Jiang.

Toespraak

Het is de grootste Chinese rouwceremonie sinds 1997, toen Deng Xiaoping werd herdacht. Destijd hield Jiang een toespraak van vijftig minuten voor 10.000 mensen in de Hal. Hij moest zijn toespraak meerdere keren onderbreken om onder zijn bril de tranen weg te vegen. Deng heeft Jiang persoonlijk aangewezen als Chinese leider na grote onrust in 1989, dat een hoogtepunt bereikte met het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede.

Xi Jinping bewees Jiang Zemin de laatste eer. Ⓒ VIA REUTERS

Dinsdag is het president Xi die bijna een uur lang Jiang herdenkt. De Chinese president stipt het bloedbad aan door te verwijzen naar ,,de politiek roerige periode aan het eind van de jaren 80 en begin jaren 90’’. Xi zegt dat Jiang zijn leven gaf voor het land en dat het land in de 13 jaar van Jiang’s leiderschap grote successen heeft geboekt. ,,Jiang heeft het respect van zijn landgenoten en die van de internationale gemeenschap gewonnen’’, aldus Xi.

Weduwe

De weduwe van Jiang, Wang Yeping (94), zit zichtbaar emotioneel in een rolstoel vooraan in de Grote Hal van het Volk. Ze was 73 jaar lang met de voormalige Chinese president getrouwd en vergezelde Jiang tijdens belangrijke internationale bezoeken aan de voormalige Britse koningin Elizabeth en de Japanse keizer Ahikito.

Met uitzondering van president Xi dragen leden van de partijtop een mondkapje en een zwart pak met daarop een witte chrysant gespeld dat in China rouw symboliseert. In het weekend ging op Chinese sociale media een video viraal van een persconferentie in Guangzhou waarbij de sprekers hun mondkapje afdeden.

Hu Jintao, die Jiang in 2002 als Chinese leider opvolgde, was niet bij de ceremonie aanwezig. In oktober werd Hu tijdens de slotceremonie van het partijcongres plotseling onder zijn oksels de grote hal uitbegeleid. Chinese internetgebruikers speculeerden dat dit een signaal was van president Xi Jinping naar kritische partijleden, maar volgens Peking zou het komen vanwege medische problemen.

Jiang is vorige week woensdag in zijn woonplaats Shanghai op 96-jarige leeftijd overleden. ,,Jiang heeft het gewone volk hoop gegeven. Hij hield van vrede en wilde dat iedereen van zijn leven zou genieten, precies wat wij ook willen’’, zegt een Shanghaise inwoner over de voormalige Chinese leider.

Demonstraties

Slechts enkele dagen voor Jiang’s dood braken er in Shanghai demonstraties uit tegen onredelijke coronamaatregelen. Honderden mensen gingen de straat op en riepen onder meer om het aftreden van president Xi Jinping. Na Shanghai volgden ook protesten in tientallen andere grote Chinese steden. Een onbekend aantal betogers is opgepakt, maar in de dagen na de demonstraties hebben diverse lokale autoriteiten versoepelingen van de maatregelen aangekondigd.

De provincie Shandong heeft maandag als eerste provincie verplichte tests bij aankomst op het vliegveld en treinstations geschrapt. In Peking hoeven mensen vanaf dinsdag geen recente negatieve Covidtest te hebben om de supermarkt, kantoor of andere openbare faciliteiten te betreden.

Jiang is een dag voor de officiële herdenking in besloten kring gecremeerd in Peking. Zijn oudste zoon Jiang Mianheng hield een portret van zijn vader vast en werd gevolgd door Xi Jinping en andere partijleiders. Bij deze besloten ceremonie was Hu Jintao overigens wel aanwezig.