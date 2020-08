Assendelft in greep geweld jongeren

De politie deed zondagavond onderzoek bij NS-station Krommenie-Assendelft waar een 16-jarige jongen werd neergestoken door een andere minderjarige. Ⓒ nieuwsfoto.nl

ASSENDELFT - Het was altijd een rustig dorp in de Zaanstreek, maar Assendelft heeft al enkele jaren ook een heel ander gezicht gekregen. Na meerdere geweldsuitbarstingen, zondag werd een tiener neergestoken, neemt de bezorgdheid over de veiligheid, vooral rondom het station, snel toe.