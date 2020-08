Assendelft schrikt na steekpartij

De politie deed zondagavond onderzoek bij NS-station Krommenie-Assendelft waar een 16-jarige jongen werd neergestoken door een andere minderjarige. Ⓒ nieuwsfoto.nl

ASSENDELFT - Het is normaal een rustig dorp in de Zaanstreek, maar na een steekpartij zondagavond waarbij een tiener gewond raakte, maken inwoners van Assendelft zich weer zorgen over de veiligheid in hun wijk. Vooral rondom het station was het niet voor het eerst dat er sprake was van geweld.