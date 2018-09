Cabaretier Sietze Dolstra (69) overleden

De in Amsterdam geboren Dolstra trad sinds zijn zestiende al op met eigen teksten en zelfgeschreven muziek. Bekend is hij van het lied Ze hebben je niet meer nodig uit 1979. Hij bracht in de jaren zeventig twee albums uit onder de titels Vandaag is alweer gisteren en Twee levens. Ook had hij een eigen cabaretprogramma en speelde hij onder meer mee in de shows van Robert Paul.

Dolstra schreef teksten voor radio- en televisieprogramma's. Als acteur had hij een bijrol in de comedyserie Prettig geregeld. Hij won in 1980 een Zilveren Harp en werd onderscheiden met de Prix de Monaco voor Europees radio-amusement. Zaterdag is zijn uitvaart.