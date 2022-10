Warme herfstweer bereikt hoogtepunt met veel zon en temperaturen tot 24 graden

Er zijn op deze vrijdagochtend flinke zonnige perioden. Het is zeker niet koud, met temperaturen tussen de 13 en 16 graden. Aan het eind van de ochtend stijgt de temperatuur naar 16 tot 19 graden.

Tijdens de middaguren is het droog en schijnt de zon, maar er zijn ook sluierwolken zichtbaar en vooral in het westen raakt het bewolkt. Het is zeer warm voor oktober en het lijkt dan wel zomer. In het noorden van het land stijgt het kwik naar 20-21 graden, in het midden is het een graad of 22 en in het zuiden en zuidoosten kan het 24, lokaal misschien 25 graden worden. Temperaturen van 13-14 graden zijn eind oktober gebruikelijk.

Brede opklaringen

Vrijdagavond en -nacht zijn er brede opklaringen, maar er trekken ook wolkenvelden over het land en vannacht kan er lokaal wat regen vallen. Met name in het noorden van het land kan nevel en mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het noorden en naar 14 in Zeeland en het zuiden van Limburg.

Zaterdagochtend zijn er wolkenvelden en in het noorden valt hier en daar wat lichte regen. Met plaatselijk nog mist of nevel. In de middag zijn er sluierwolken, maar de zon breekt steeds vaker door. Het blijft overal droog en er waait een meest matige zuiden- tot zuidoostenwind.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag zijn er wolkenvelden, maar ook brede opklaringen en het blijft overal droog. Bij het terugzetten van de klok, vanwege het ingaan van de wintertijd, is het een graad of 14. Uiteindelijk daalt het kwik naar 10 tot 12 graden.