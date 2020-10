Waarschuwing voor mistbanken in flink deel van het land

Archiefbeeld ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

DE BILT - Automobilisten moeten in het midden en oosten van het land van tijd tot tijd lokaal rekening houden met mistbanken. Het KNMI heeft voor de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland code geel afgekondigd. Plaatselijk is het zicht minder dan 200 meter. Eerder in de nacht van zaterdag op zondag gold de waarschuwing ook voor Drenthe, Utrecht en Zuid-Holland.