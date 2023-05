Premium Het beste van De Telegraaf

Schrijfster rekent af met slachtoffercultuur Feministe Jolande Withuis kritisch over woke: ’Ik herken het oude communisme’

Jolande Withuis: „Voor mij is feminisme niet links of rechts. Het gaat mij om vrijheid.” Ⓒ Foto Frank Ruiter

Ze is een grande dame van het feminisme in Nederland: socioloog en biograaf Jolande Withuis. In haar recente bundel Vrouw en vrijheid rekent de schrijfster onder meer af met de huidige slachtoffercultuur. „Die gretigheid om bij de onderdrukten te behoren, ik vind het afschuwelijk.”