’Rotterdamse verdachte van moord kreeg bij vlucht uit Marokko hulp van familie en vrienden’

AL-HOCEIMA - De Rotterdamse moordverdachte Soufiane B. (29) die al twee weken uit handen van de Marokkaanse politie weet te blijven, zou hulp van familieleden en bekenden hebben gekregen bij een vlucht naar Europa. Vier mannen zitten in het Noord-Afrikaanse land in voorlopige hechtenis – familieleden en vrienden van de hoofdverdachte – omdat ze er van worden verdacht de ontsnapping van B. te hebben geregeld. Dat meldt de goed ingevoerde Marokkaanse krant Dalil-Rif. De Rotterdamse voortvluchtige zou erin zijn geslaagd over de Middellandse Zee te ontkomen.

Ⓒ Wikipedia Commons, ANP/HH