Claims van mensenhandel anders aanpakken

Bootvluchtelingen voor Libië. Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Asielzoekers die via een ander Europees land Nederland hebben bereikt en hier aangifte doen wegens mensenhandel, krijgen in de toekomst niet meer standaard een tijdelijke verblijfsvergunning. Alleen als voor het onderzoek naar de aangifte het noodzakelijk is dat de asielzoeker in Nederland blijft, wordt zo’n speciale vergunning verleend.