Britten massaal aan het vaccineren

Ex-coronapatiënten proberen met therapie reuk terug te krijgen

Zo’n twee derde van alle mensen die corona hebben gehad, delen als kenmerk dat hun reukzin is verdwenen of in de war is geraakt. Tandpasta ruikt ineens naar zwavel, pindakaas naar speculaas. Volgens kno-artsen kan reuktherapie helpen als ’fysiotherapie voor de neus’. „Ik heb mijn neus maandenlang in...