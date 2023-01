Premium Het beste van De Telegraaf

Dochter Chinees gezin zou ook mikpunt zijn geweest van pesterijen Moeder meisje (15) dat vastzit na dood cafetaria-eigenaar zag dochter afglijden: ’Zelfs uithuisplaatsing geprobeerd’

Door Marcel Vink

Ze staat trillend in haar deuropening, de moeder van twee minderjarige verdachten die vrijdagavond werden opgepakt voor de dodelijke steekpartij op de 39-jarige cafetaria-eigenaar Chen You Wei. De vrouw voelt zich schuldig, maar zegt lang om hulp te hebben gesmeekt. Haar 15-jarige dochter en 17-jarige zoon zitten – net als een vriendinnetje – vast. Het drama dreunt volop na in de Haagse Houtwijk.