Lachgasverkoper onder dreiging van vuurwapen beroofd

GEERTRUINDENBERG - Een Zeeuwse lachgasverkoper is het lachen waarschijnlijk vergaan. De man werd in de nacht van dinsdag op woensdag beroofd van zijn patronen toen hij een bestelling af wilde leveren aan de Standhazensedijk in Geertruidenberg. Het slachtoffer zou daarbij zijn bedreigd met een vuurwapen, zo meldt de politie.