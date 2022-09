LIVE | Nabestaanden aan het woord bij zaak Willem M.

Kopieer naar clipboard

Een klein monument voor de omgekomen agent maandag in de rechtszaal. Ⓒ DE TELEGRAAF

ROTTERDAM - Gisteren begon de behandeling van de zaak over een trucker die een politieagent dood zou hebben gereden. Was er sprake van opzet of was het een ongeluk? Volgens het OM was er sprake van moord of doodslag.