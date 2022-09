OM eist 12 jaar cel en tbs tegen trucker die motoragent doodreed

Vier vrouwen vertelden de rechtbank in Rotterdam dinsdag over hun woede en hun verdriet na de plotselinge dood van De Korte die het leven liet onder de wielen van Willem M.’s truck.

De moeder, schoonzus, een nichtje, en vriendin Katinka, die ook zijn collega was. Ze had op de dag van het ongeluk op zijn verzoek van dienst geruild met Arno, vertelde Katinka. ,,Hij op de motor en ik in de auto. Had ik maar ‘nee’ gezegd.”

Meegesleurd

Katinka reageerde op die 7e juli op een melding over een aangereden motorrijder die was meegesleurd door een vrachtwagen. Op de plek van het ongeluk zag ze eerst alleen zijn motor liggen en een sleepspoor. ,,Alle hoop op een goede afloop vervloog.” Even verderop lag Arno de Korte. ,,Dat gruwelijke beeld gaat nooit meer van mijn netvlies.”

Het verlies van De Korte sloeg diepe wonden in zijn familie- en vriendenkring. Moeder Johanna: ,,De verdachte kan zijn moeder nog zien en ontmoeten. Mijn zoon zit als as in een urn en zegt nooit meer iets terug.”

Willem M. en de officieren van justitie. Ⓒ Petra Urban

Schoonzus Pascal hekelde het feit dat Willem M. nog steeds op een vrachtwagen reed nadat hij in 2015 een motoragent aanreed die daarbij zijn arm verloor, en in 2020 een 79-jarige vrouw doodreed. ,,In onze ogen ben je een meervoudig moordenaar.”

Eis: 12 jaar cel en tbs

De officier van justitie eiste voor doodslag een gevangenisstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging tegen de ex-trucker, en daarnaast de maximale ontzegging van de rijbevoegdheid van tien jaar. Als die tien jaar zijn verstreken, wil het OM dat er voor de duur van tien jaar een verbod volgt om op een vrachtwagen te rijden.

Volgens de officier is er geen enkel objectief bewijs gevonden voor Willem M.’s overtuiging dat de politie het op hem had voorzien. Het transportbedrijf van zijn broer en Willem M. werden niet vaker gecontroleerd dan andere bedrijven. Toch wijt de hele familie alles wat misgaat aan de politie en wordt Willem M. door zijn naaste omgeving dus versterkt in zijn opvatting.

Geobsedeerd

Volgens onderzoekers van het Pieter Baan Centrum is Willem M. geobsedeerd door zijn wantrouwen. Dat is zo ongeveer de enige conclusie van de deskundigen die Willem M. niet helemaal tegenspreekt. Hij maakte er voor de tweede dag op rij geen geheim van geen enkel vertrouwen te hebben in welke overheidsinstantie dan ook, inclusief de rechtbank.

Er wordt er tijdens de rechtszaak niet gedaan aan waarheidsvinding, vindt hij. ,,Het gaat over een doel bereiken. Met als gevolg dat ik levenslang word opgesloten. Als je ziet wat er de afgelopen jaren allemaal is gebeurd. Dat is wel apart.”

Dat hij aan autisme en enkele andere stoornissen zou leiden, een behandeling nodig heeft en baat zou hebben bij begeleid wonen? Onzin. Hij wil gewoon terug naar zijn oude leven. ,,Ik heb toch nooit problemen veroorzaakt?”

De gedragsdeskundigen die hem verminderd toerekeningsvatbaar noemen, vindt hij ,,wel aardig, maar het zijn griezelige mensen.”

Willem M. weigert mee te werken aan een behandeling en aan toezicht van de Reclassering. Dan heeft tbs met voorwaarden geen zin, vindt de officier, want die kan alleen succes hebben als een verdachte bereid is om zich aan voorwaarden te houden, en dat is Willem M. niet. Maandag komt de verdediging aan het woord.