Boeren gaan door en staan ook bij CDA op de stoep

Veel boeren hebben zich maandagavond verzameld bij de Aldi in Drachten. Anderen zijn naar het CDA-debat gekomen. Ⓒ Jaring Rispens

DEN HAAG - Een vijftigtal boeren is maandag naar de Jaarbeurs in Utrecht gekomen, waar eerder op de avond het lijsttrekkersdebat van het CDA plaatsvond. Een delegatie van de boeren ging in gesprek met vicepremier Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keijzer en Kamerlid Pieter Omtzigt. Het CDA is van oudsher een partij met veel aanhang op het platteland.