’Eieren met kleine zwaantjes erin moedwillig kapot gegooid’

„Wie dit op het geweten heeft, moeten zich doodschamen”, laat de Dierennoodhulp weten op sociale media.

Zaterdag kwam een melding binnen van stukgegooide eieren in Lelystad. Een aantal lag in het water, zo bleek. „Ik heb er vannacht niet van geslapen, zo kwaad ben ik. Dit is in en in triest”, zegt voorzitter Susan van de Waal van de stichting tegen Hart van Nederland.

Op foto’s is te zien dat er al kleine zwaantjes in de eieren groeiden. De pulletjes stonden op het punt om uit het ei te kruipen, stelt van de Waal, vermoedelijk een dezer dagen. „Drie eieren waren nog heel, maar die waren al ijskoud. Die komen niet meer uit.”

Vorig jaar ook al

Ze zegt aan de hand van de barsten te kunnen zien dat het om vandalisme gaat. „Aan de manier waarop ze gespleten zijn, kun je zien dat ze kapot zijn gegooid. Het is geen dier geweest, dat steelt de eieren.” Ook het nest is vernield. Dat is hersteld door medewerkers van de dierenhulp.

Eerder dit jaar was het ook al raak in Lelystad. Vorig jaar werden de nesten óók massaal leeggeroofd en „explodeerde het aantal meldingen. We willen dat dit jaar echt voorkomen”, aldus Van de Waal. „Vorig jaar zijn er minimaal 250 eieren en zwanen verdwenen. Daardoor zijn er nu überhaupt al minder.”