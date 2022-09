Kabinet sleutelt aan prijsplafond, oppositie eist uitbreiding

Onze parlementaire verslaggevers volgens de Algemene Politieke Beschouwingen. Dit verhaal wordt continu geüpdate.

De premier wil ook andere partijen betrekken bij die uitwerking. De grote vraag is nu hoe ver het kabinet kan gaan met het prijsplafond. „We staan open voor een ruime regeling. Het gaat om gigantische bedragen, het moet op langere termijn wel houdbaar zijn voor de overheidsfinanciën.”

Verschillende oppositiepartijen hameren erop dat het prijsplafond voor de energierekening moet worden uitgebreid. Onder meer PVV, PvdA en GL hameren op een uitgebeidere regeling. Rutte vindt achteraf dat hij eerder met zijn Europese collega’s had moeten overleggen over instelling van een prijsplafond voor energieprijzen en over de verruiming van de mogelijkheden op dat punt.

De premier kwam ook nog terug op het tumultueuze debat dinsdag. Hij zegt ’ontzettend blij’ te zijn dat het kabinet is weggelopen tijdens de bijdrage van FvD-fractieleider Baudet. „Dit ging over alle grenzen en raakt ook aan veiligheid. Dit was niet voorbereid, ik zag mijn collega ongemakkelijk worden. Ik ben ontzettend blij dat we dat gedaan hebben.”

Het is zonder meer onacceptabel, zegt Rutte over het voorval. „Wat wij gisteren gedaan hebben was de goede reactie.” Volgens Rutte gingen de uitspraken ’ver over de grens’. „Wij kunnen tegen kritiek op de inhoud, zelfs tegen wat persoonlijke kritiek. Maar dit heeft ook risico’s voor veiligheid.”

Vertrouwen

De premier ging ook in op de inhoud. Het kabinet heeft onder ogen te zien dat het vertrouwen in de politiek laag is. Dat zegt premier Rutte tijdens de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. „Mensen hebben grote bezorgdheid over asiel, stikstof en koopkracht. Dit zijn uiterst complexe vraagstukken.”

Volgens de premier zijn problemen niet zomaar opgelost. „Het zal nog tijd kosten om dat op te lossen. Soms weken en soms maanden.” Rutte zegt dat een prijsplafond voor energie nog verder wordt uitgewerkt komende tijd. Vanuit de Tweede Kamer zijn veel vragen gesteld daarover.

Premier Mark Rutte reageert slechts negen uur nadat de Kamervoorzitter de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen heeft afgehamerd, alweer op de vragen van de Tweede Kamer over het koopkrachtpakket van het kabinet en de begroting voor volgend jaar. Partijen willen vooral weten wat het kabinet volgend jaar doet om voorbereid te zijn op eventuele verdere tegenvallers in de koopkracht.

Rutte zal vragen beantwoorden over het haastig in elkaar gezette pakket voor het najaar, met als belangrijkste maatregel het prijsplafond voor de energierekening. Het kabinet wees eerst naar Brussel, omdat Europese regels tot voor kort zo’n ingreep in de weg zouden zitten. Maar volgens oppositiepartijen GroenLinks en PvdA, die zelf al met het voorstel voor zo’n plafond kwamen, is dit niet het geval.

’Spionage’

De eerste dag van het belangrijkste debat van het jaar verliep woensdag ordentelijk en zonder echte hoogtepunten, tot Thierry Baudet in de avond aan het woord kwam. Toen liep het kabinet weg uit de plenaire zaal nadat de FVD-voorman een link had gelegd tussen minister Sigrid Kaag (Financiën) en spionage. Haar college aan de universiteit van Oxford was een opleidingsinstituut voor westerse spionnen, zei hij.

Het leidde ertoe dat voorzitter Vera Bergkamp na een schorsing van het debat de FVD-leider uiteindelijk zijn spreektijd ontnam. Hij mocht zijn bijdrage niet meer afmaken. „Absurd”, oordeelde Baudet. Premier Rutte zei later dat Baudet met zijn opmerkingen een grens had overschreden. „Dit is mijn grens. Ik laat mij door niets en niemand op die manier wegzetten. Ook niet in het parlement waar ik te gast ben”, zei Kaag na afloop over het gebeuren.