Rutte reageert op kritiek begroting en koopkrachtpakket

Rutte zal vragen beantwoorden over het haastig in elkaar gezette pakket voor het najaar, met als belangrijkste maatregel het prijsplafond voor de energierekening. Het kabinet wees eerst naar Brussel, omdat Europese regels tot voor kort zo’n ingreep in de weg zouden zitten. Maar volgens oppositiepartijen GroenLinks en PvdA, die zelf al met het voorstel voor zo’n plafond kwamen, is dit niet het geval.

De eerste dag van het belangrijkste debat van het jaar verliep woensdag ordentelijk en zonder echte hoogtepunten, tot Thierry Baudet in de avond aan het woord kwam. Toen liep het kabinet weg uit de plenaire zaal nadat de FVD-voorman een link had gelegd tussen minister Sigrid Kaag (Financiën) en spionage. Haar college aan de universiteit van Oxford was een opleidingsinstituut voor westerse spionnen, zei hij.

Bekijk ook: Kabinet loopt weg bij rede Baudet tijdens politieke beschouwingen

Het leidde ertoe dat voorzitter Vera Bergkamp na een schorsing van het debat de FVD-leider uiteindelijk zijn spreektijd ontnam. Hij mocht zijn bijdrage niet meer afmaken. „Absurd”, oordeelde Baudet. Premier Rutte zei later dat Baudet met zijn opmerkingen een grens had overschreden. „Dit is mijn grens. Ik laat mij door niets en niemand op die manier wegzetten. Ook niet in het parlement waar ik te gast ben”, zei Kaag na afloop over het gebeuren.