Groep jongens handelt in vals geld

De zaak kwam aan het rollen toen een vereniging in Hoevelaken in april ontdekte dat er vals geld in de kas zat. Korte tijd later doken op de kermis in Hoevelaken en enkele andere adressen ook nepbiljetten op. De laatste weken kreeg de politie meldingen van vals geld uit Nijmegen en Genemuiden.

Wie valse eurobiljetten van de groep heeft gekocht en die nog in bezit heeft, kan die de komende twee weken straffeloos inleveren bij de politie. Het is volgens de zegsman van de politie belangrijk dat al het nagemaakte geld uit de omloop wordt gehaald.