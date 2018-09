Ben Bot: Grieken moeten deur weer openen

Bot, namens het CDA minister van Buitenlandse Zaken in twee kabinetten-Balkenende van 2003 tot en met 2007, vindt dat het nu aan de Grieken is om de deur naar nieuwe onderhandelingen te heropenen. „Willen de Grieken de euro behouden, dan moeten zij maar komen met voorstellen die voor de EU-landen en het IMF wel aanvaardbaar zijn. Want hervormingen zijn nodig, we kunnen niet eeuwig de geldkraan open laten staan. Dat hebben we jaren laten gebeuren en we zijn steeds blijven voortmodderen.”

De voormalige bewindsman zegt dat een vertrek uit de eurozone niet voor de hand ligt. Tsipras heeft immers eerder aangegeven dat Griekenland in de eurozone wil blijven. „En je laat de Grieken ook niet helemaal zwemmen. Het land is nog steeds lid van de Europese Unie en krijgt hoe dan ook geld uit de Europese landbouw- en structuurfondsen.”

Al te makkelijk zal de hervatting van de onderhandelingen echter niet worden. „Er is geen pasklare oplossing”, zegt Bot. „Bovendien moet een strakke lijn worden gevolgd, want er zijn ook andere Oost-Europese landen met niet al te sterke balansen. Die melden zich straks ook aan de poort als we al te gul zijn voor Griekenland.”

Een nieuw akkoord is volgens de ex-politicus in het belang van de EU-landen. „We moeten het eens zien te worden, want de nadelen van een Grexit zijn groot. Kijk naar de gevolgen van politiek-psychologische aard. En de beurzen gaan zo maar 4 of 5 procent onderuit. Het is in ons voordeel de Grieken binnenboord te houden.”

Dat zal niet eenvoudig zijn, voorspelt Bot. „Heel wat vakanties van politici, ambtenaren en mensen in de financiële wereld zullen worden opgeschort. Een eventueel akkoord over een nieuw plan gaat nog weken duren, als dat er al komt.”

Veel bewondering voor de Griekse regering heeft hij echter niet. „De brutaliteit waarmee de Grieken zijn opgetreden, is stuitend. Er zijn weinig landen die zó hebben geprofiteerd van de financiële steun uit de EU als Griekenland. Na dit referendum denk ik ook: Ga eindelijk eens aan het werk, vrienden. Wat ik in al die jaren in Europa wel heb geleerd, is dat in elke crisis een uitweg is. We blijven - zo verwacht ik - een Europese Unie van 28 lidstaten.”