Opnieuw raak in straat Rotterdam: gisteren explosief, nu zeker 20 kogelgaten in glas portiek

Het is het tweede incident deze week in de straat in het Oude Westen. In de nacht van maandag op dinsdag ging er al een explosief af. Diezelfde nacht was er ook een explosie aan de Crooswijkseweg in Rotterdam-Crooswijk, waar de nacht ervoor ook al een explosie plaatsvond.

De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen de incidenten. Nog niemand is aangehouden.

Rotterdam wordt sinds enkele jaren geteisterd door explosies bij woningen en bedrijfspanden verspreid over de hele stad. Het vermoeden is dat de incidenten te maken hebben met de drugshandel. De politie heeft extra agenten op straat op de plaatsen en tijden waarop de risico’s het grootst zijn.