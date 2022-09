19-jarige man bekent doodschieten 21-jarige man in Amsterdam-Zuid

De officier van justitie maakte in haar toelichting op het onderzoek bekend dat de verdachte afgelopen augustus heeft toegegeven de schutter te zijn geweest. Hij zou rond 19.00 uur op het pleintje zijn aangekomen op een elektrische huurfiets. Een vooralsnog onbekend gebleven persoon had hem gevraagd daar te verschijnen. H. had naar eigen zeggen een wapen meegenomen „om anderen op afstand te houden.”

Het slachtoffer stond daar op dat moment met een groepje te praten, waarna niet veel later een gespannen situatie ontstond. H. raakte in paniek, zo heeft hij verklaard, omdat iemand uit het groepje naar een wapen leek te grijpen. Hij rende vervolgens schietend weg en raakte daarbij El Idrissi in zijn buik. Die overleed later op de avond aan zijn verwondingen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft H. ook op anderen in het groepje geschoten. Daarbij werd niemand geraakt.

Tijdens een huiszoeking in de woning van H. werd in juni het bij de schietpartij gebruikte wapen aangetroffen. Dit omgebouwde gasalarmpistool blijkt ook te zijn gebruikt bij enkele andere incidenten, waaronder een schietpartij bij een sportschool op 3 april. Ook voor die zaak is de verdachte inmiddels aangehouden, meldde de officier. De bedoeling is dat de verdachte uiteindelijk gelijktijdig voor beide zaken terecht zal staan. De volgende tussentijdse zitting in de zaak is op 14 december.