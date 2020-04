Prinses Beatrix neemt deel aan nationale toost

Ze was niet de enige van de koninklijke familie die op die manier de koning feliciteerde. Ook prins Constantijn en prinses Laurentien en de Apeldoornse neven en hun echtgenotes, die eigenlijk met zijn allen maandag Koningsdag gevierd zouden hebben in Maastricht, meldden zich via video voor de bijzondere toost. Vanuit Londen, waar haar dochters hun digitale schooldag hebben, deed ook prinses Mabel mee.

Prinses Beatrix (82) houdt zich naar verluidt strikt aan de richtlijnen die de RIVM heeft opgesteld om de verspreiding van het coronavirus af te remmen en om mensen die vanwege hun leeftijd of gezondheid extra kwetsbaar te zijn te beschermen. De prinses was na 4 maart, toen ze samen met schoondochter prinses Mabel bij de uitreiking van de Prins Friso Prijs was, niet meer in het openbaar gezien.

Toost

Koning Willem-Alexander heeft tijdens de ’nationale toost’ op Koningsdag „iedereen” bedankt die het land draaiende houdt tijdens de coronacrisis. „Ik wil een bijzondere toost uitbrengen, ten eerste op mijn familie: heel veel dank voor dit bijzondere, ontroerende digitale moment”, begon de koning zijn digitale boodschap.

„Maar vooral ook een toost op iedereen die Nederland op dit bijzondere, bizarre moment draaiende houdt”, vervolgde hij. „Niet alleen de zorgprofessionals; het zijn onze boeren die elke dag ons voedsel produceren, het is de logistiek die zorgt dat het in de winkels ligt, de vakkenvullers die elke dag zorgen dat we het ook kunnen kopen. Het is heel bijzonder hoe de schoonmakers zorgen dat alles gedesinfecteerd wordt, dat iedereen zijn werk kan doen. Er zijn zoveel mensen die Nederland dag in dag uit draaiende houden. Ook voor hun deze hele speciale toast. Dank jullie voor wat jullie doen.”

Daarna werd het glas geheven. „En een hele fijne Koningsdag nog. Geniet van de zon en geniet van de dag”, besloot de koning, die daarop online met Lang zal hij leven werd toegezongen door zijn familie.

Eigen invulling Koningsdag

Het koninklijk gezin heeft vanuit Huis ten Bosch in Den Haag een geheel eigen invulling gegeven aan de thuisviering van Koningsdag. Nadat de jarige koning Willem-Alexander vanuit de vestibule van het paleis met een korte toespraak de aftrap had gegeven voor de deels virtuele viering van de nationale feestdag en er met zijn allen was geposeerd voor foto’s, was het onder meer tijd voor zeven videogesprekken.

Zo sloten koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan bij de koffiepauze van het zorgpersoneel van UMC Maastricht, de stad waar de Oranjes dit jaar eigenlijk Koningsdag hadden zullen vieren. Ook burgemeester Annemarie Penn-te Strake van de Limburgse hoofdstad was aanwezig bij het gesprek. Zij hoopt dat de koninklijke familie volgend jaar alsnog kan komen. Uitsluitsel verwacht ze deze zomer te krijgen.

Koning Willem-Alexander had een virtuele ontmoeting met Anna Yilmaz, vorig jaar de winnares van Heel Holland Bakt. Yilmaz zorgde een jaar geleden op Koningsdag, die in haar thuisplaats Amersfoort werd gevierd, bij het koninklijk bezoek ook voor gebak. Dit keer hield ze een workshop. De koning belde daarna ook in bij een vraag-en-antwoordsessie van wetenschapsjournalist Diederik Jekel.

Paardenliefhebster prinses Amalia had contact met meervoudig olympisch kampioen Anky van Grunsven, terwijl koningin Máxima als promotor van muziek voor alle kinderen binnenviel bij een videoworkshop van zanger Jeroen van der Boom. Prinses Alexia tenslotte ging in gesprek met vlogger Enzo Knol, die ook een vraag-en-antwoordsessie hield.

Kleedjesmarkt

Koningin Máxima verrichte samen met haar dochters Amalia, Alexia en Ariane in Paleis Huis ten Bosch de opening van de digitale kleedjesmarkt.

Dat deden ze vanuit de ’dna-kamer’, zoals de Groene Salon nu ook wel bekendstaat. De wandversiering bestaat uit 60.000 baksteentjes die het dna van het koningspaar en prinses Amalia vormen.

Op een foto die door het hof is verspreid, is te zien dat Alexia en Ariane een oranje lint van crêpepapier vasthouden en dat Máxima klaarstaat om het lint door te knippen. Prinses Amalia staat even verderop om het tafereel met de tablet vast te leggen.

Op de digitale kleedjesmarkt kunnen mensen ondanks de coronacrisis toch hun spulletjes verkopen. Dat gaat via een site van Marktplaats. Mensen kunnen een deel van hun opbrengst aan Stichting KiKa doneren voor onderzoek naar kinderkanker.