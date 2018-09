Loos alarm om verdachte pakjes in huis Zwolle

De pakjes werden opgemerkt door de bewoner van het huis. Die belde rond 23.30 uur de politie. Een explosievenexpert van de politie ging poolshoogte nemen en schakelde de EOD in, omdat de pakketten gevaarlijk konden zijn. De dienst vermoedde aanvankelijk ook dat het om explosieven ging, maar dat bleek niet het geval. Het is onduidelijk wat er wel in de pakketten zit. Omliggende huizen hoefden niet te worden ontruimd. Wel was de straat een tijdje afgezet.

De bewoner heeft volgens een politiewoordvoerder geen idee hoe het pakket in het huis terecht is gekomen en hoe lang het daar al stond.