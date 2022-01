Gammele ict fiscus kan btw-verlaging groente en fruit voorlopig niet aan

’Inkomenscompensatie is zoethoudertje’

De AOW wordt ontkoppeld van het minimumloon en de bijstand. Rutte wil dit eventueel corrigeren door de ouderenkorting aan te passen of een andere vorm van inkomenscompensatie. Ik hoop dat de oppositie in de Tweede Kamer wakker is, want al jaren worden allen toeslagen stelselmatig gekort of afgeschaf...