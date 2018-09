KNMI waarschuwt voor gevaarlijk weer

Ook de VerkeersInformatieDienst (VID) waarschuwt voor zware onweersbuien. Er is kans op hagel en windstoten tot 100 kilometer per uur, aldus de VID.

Tour de France

Mogelijk krijgen de renners van de Tour de France ook te maken met noodweer. Voor de tweede etappe trekt de meute zondagmiddag van Utrecht in zuidwestelijke richting via Rotterdam naar Zeeland. Het vertrek in de Domstad is om 13.50 uur. Volgens het snelste schema wordt de finish rond 17.20 uur verwacht.