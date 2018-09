Griekenland niet gered door 'crowdfunding'

Het bedrag is een druppel op een gloeiende plaat. Feeney hoopte op 1,6 miljard euro en beloofde Griekse giften als teken van dankbaarheid aan donateurs. De meeste donateurs hebben 3 euro bijgedragen. Ze kregen daarvoor als dank een in Griekenland verzonden ansichtkaart met premier Alexis Tsipras erop.

Maar de opbrengst is volgens waarnemers toch onverwacht groot, ondanks de geringe omvang in verhouding tot de totale Griekse overheidsschuld. Die was volgens de website nationaldebtclocks.org om 17.20 uur zaterdag 342.379.632.873 euro. Dat is ruim 31.000 euro per inwoner, 2470 euro meer dan het Nederlands equivalent op de website. Griekenland moet elke seconde 719 euro rente betalen, bijna twee keer zo veel als Nederland.

Feeney zei de campagne uit frustratie over de politiek te zijn begonnen. Hij heeft beloofd geld terug te storten als het niet lukt. Er komt nog steeds geld binnen.