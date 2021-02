Hond Lulu erft vijf miljoen dollar van baasje

In het testament van Dorris is te lezen: „Vijf miljoen dollar wordt in een fonds gezet en zal zijn voor de verzorging van mijn bordercollie Lulu. Dit fonds is er om alles wat Lulu nodig heeft te verzorgen. De hond zal in het bezit blijven van Martha Burton.” De 88-jarig Burton is een vriendin van Dorris. Zij zorgde ook al voor de hond als de zakenman aan het werk was.

„Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden om eerlijk te zijn. Hij hield gewoon heel erg van de hond”, zo laat Burton weten over de rijkdom van Lulu. De vrouw dient maandelijks de kosten die ze heeft in en krijgt ze dan uitbetaald. Ze denkt dat ze de vijf miljoen dollar nooit op gaat krijgen. „Maar goed, ik kan het proberen”, zo grapt ze tegenover NewsChannel5.

Het is onduidelijk wat er gebeurt met het overgebleven geld als Burton overlijdt.