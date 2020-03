Levensgevaarlijk: bom uit WOII bergen

In Deventer zijn de voorbereidingen op de gevaarlijke EODD-klus van zondag in volle gang. Ⓒ FOTO RONALD HISSINK

Deventer - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) maakt zich op voor een van de moeilijkste en gevaarlijkste klussen in jaren. Zondag moeten medewerkers naast de A1 in Deventer een Duitse V1 vliegende bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk maken. Met name de eerste uren van de klus zijn extreem spannend.