Vrouw ontdekt na 2 jaar water geven dat haar vetplant van plastic is

„Ik heb dit prachtige vetplantje nu ongeveer twee jaar”, schrijft Caelie Wilkes dit weekend op Facebook. „Ik was er trots op. Prachtige, volle kleur. Gewoon een perfecte plant.”

De plant stond in het nisje van een keukenraam. De vrouw had een heus ’waterplan’ voor haar plantje gemaakt – zó opgetogen was ze over de heldere, felle kleur groen. „Als iemand anders mijn vetplant water wilde geven, schoot ik in het defensief, simpelweg omdat ik er goed voor wilde zorgen.”

De vrouw vond het tijd haar vetplantje te verpotten. Ze beschrijft hoe ze de meest ’schattige bloempot’ uitkoos die er ’perfect bij paste’. „Maar toen ik het oude plastic potje eraf haalde, zag ik dat de plant NEP is! Ik heb er zo veel liefde in gestopt.”

Verraad

Ze is er stuk van. „Ik heb alles gedaan om het plantje in de beste conditie te houden, zijn bladeren gewassen... En nu is het volledig van plastic! Hoe kon ik dit niet weten?” Het voelt een beetje, zegt ze, alsof ’de laatste twee jaar een leugen zijn geweest’.