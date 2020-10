Miljoenen foto’s kinderporno verspreid via Nederland: naming and shaming ’hosts’ begonnen

Uit een grootschalige controle blijkt dat via Nederland miljoenen online kinderpornografische afbeeldingen zijn verspreid. Ⓒ 123RF

Den Haag - Uit een grootschalige controle blijkt dat via Nederland miljoenen online kinderpornografische afbeeldingen zijn verspreid. De TU Delft voerde in opdracht van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) onderzoek uit: van de 18,2 miljard afbeeldingen die vanaf maart tot september zijn gecontroleerd, bevatten bijna 7,4 miljoen kinderporno. „Ontluisterend”, reageert Grapperhaus. „Maar nu kunnen we het wel aanpakken.”