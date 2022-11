Kabinet wil binnen een maand komen met een ’plan van aanpak’ omtrent stikstof

Woensdagochtend zette de Raad van State in een uitspraak een streep door het stikstof-geitenpaadje. Daardoor moet nu per individueel project beoordeeld worden of er geen natuurbelastende stikstofuitstoot is in de bouwfase. Dat raakt naast infrastructuurprojecten ook veel woningbouwplannen, maar minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) kan nog niet zeggen hoeveel. „Wat de exacte impact is zullen we in kaart brengen”, aldus De Jonge.

Extra vertraging

Vast staat wel dat er sowieso extra vertraging gaat ontstaan omdat alle nieuwe projecten langs de stikstofmeetlat zullen moeten worden gelegd. „Hoe dan ook is het voor de bouw een tegenvaller”, zegt de minister. Hij verwacht dat vooral in gebieden rondom natuurgebieden waar al een stikstofoverschot is, de vergunningverlening veel moeilijker wordt. „En in gebieden waar minder mogelijkheden zijn voor stikstofcompensatie.”

Binnen een maand wil De Jonge samen met Van der Wal een pakket aan maatregelen presenteren ’om te zorgen dat we versneld die stikstofuitstoot reduceren’. Dat gaat volgens De Jonge ’zo snel als het gaat om daarmee te zorgen dat er weer gebouwd gaat worden’. Volgens de woonminister betekent de uitspraak nog niet dat zijn woonambities (ruim 900.000 woningen extra in 2030) moeten worden bijgesteld, al spreekt hij wel van ’een volgende factor van tegenwind’. Wel heeft hij grote zorgen over het gebrek aan ambtenarencapaciteit bij de overheid om alle nieuwe projecten strenger te beoordelen.

’Onontkoombaar’

Van der Wal, die de uitspraak een ’tegenvaller’ vindt, zegt dat haar nieuwe stikstofaanpak ’onontkoombaar’ gaat worden. Op de vraag of er meer piekbelasters moeten worden uitgekocht antwoordt ze: ’dat zijn precies de vragen die we gaan bespreken.’ Ze trekt daar wel een maand voor uit. „Johan Remkes heeft ons een spiegel voorgehouden en gezegd dat we dit samen met de partijen moeten gaan doen. Dit betekent heel veel voor de agrarische sector, de industrie en bouwend Nederland. Wij kiezen er nu samen voor om met die partijen te kijken: hoe lossen we dit op?”

Stikstofbemiddelaar Remkes adviseerde vorige maand om de stikstofuitstoot van zo’n 500 tot 600 piekbelasters nabij natuurgebieden binnen een jaar naar nul te brengen. Of er versneld meer bedrijven moeten verplaatsen, stoppen, onteigend of uitgekocht worden? „Wij hebben niet de luxe om dingen uit te sluiten”, aldus Van der Wal.