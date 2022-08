Piloot (23) valt uit vliegtuig tijdens noodlanding en overlijdt

Dit melden de lokale autoriteiten aan Amerikaanse media. Het gaat om Charles Hew Crooks, die in opleiding was om piloot te worden. Samen met een co-piloot vloog hij vrijdag boven de Amerikaanse staat North Carolina toen ze plotseling het rechterwiel van het landingsgestel verloren.

Het tweetal besloot een noodlanding te maken en informeerde de luchtverkeersleiding. Er werden verschillende pogingen gedaan om te landen, maar door het ontbreken van het rechterwiel ging dit niet gemakkelijk.

Toen het vliegtuig uiteindelijk aan de grond was, troffen de hulpdiensten maar één piloot aan. Hij zat gewond in de cockpit. De andere piloot ontbrak. Later bleek dat Crooks uit het toestal was gevallen. Zijn levenloze lichaam werd gevonden in een woonwijk in Fuquay-Varina. Volgens de autoriteiten had hij geen parachute om. Het is onbekend of hij door de val is overleden, of al in het vliegtuig.

De andere piloot is aan zijn verwondingen behandeld en maakt het naar omstandigheden goed. De politie onderzoekt hoe de fatale val kon gebeuren.