16 zwaar verwaarloosde cavia’s gedumpt in Kralingse Bos

Dit meldt de kinderboerderij op Facebook. De dieren liepen los in het bos, waren ernstig vermagerd en hadden veel huidinfecties.

Dierverzorger Thijs van kinderboerderij de Kraal zegt tegen RTV Rijnmond dat de dieren zich erg makkelijk lieten vangen doordat ze zeer vermoeid waren. Hij vermoedt dat de dieren urenlang in het bos rondgelopen hebben. Zeer gevaarlijk aangezien ze een makkelijke prooi zijn voor vossen en roofvogels. „Ze waren ten dode opgeschreven”, aldus de verzorger.

Wie de knaagdieren in het bos gedumpt heeft, is vooralsnog onbekend. De boerderij roept mensen die iets gezien hebben op zich te melden bij de dierenpolitie of politie Rotterdam.