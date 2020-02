Dakloze man vervolgd voor steekpartij moskee Londen

Horton stak in de moskee de muezzin neer, die gelovigen oproept te komen bidden. De man liet zich behandelen in een ziekenhuis en was vrijdag alweer in het gebedshuis. „Ik vergeef hem. Ik heb medelijden met hem”, zei slachtoffer Raafat Maglad over de dader. „Als moslim hoef ik geen haat in mijn hart te hebben.”

De politie denkt niet dat Horton een terroristisch motief had. Moskeebezoekers zeggen dat de 29-jarige man het afgelopen jaar een paar keer diensten heeft bijgewoond in het gebedshuis in Regent’s Park.