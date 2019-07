Trump wil niet dat Russen in Turkse F-35’s snuffelen

Trump levert geen F-35’s aan Turkije, uit angst voor Russische spionage. Ⓒ Hollandse Hoogte

Brussel - Waar al lang mee werd gedreigd, is nu ook echt bewaarheid: De Verenigde Staten hebben alles in gang gezet om Turkije definitief uit het F-35-programma te gooien vanwege de aanschaf van een geavanceerd Russisch luchtafweersysteem. Het is een besluit met grote gevolgen.