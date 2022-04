Onderzoek naar terugdringen peuken in straatafval

In het onderzoek moeten de mogelijkheden, effectiviteit en haalbaarheid van het terugdringen van op straat weggegooide sigarettenpeuken in kaart worden gebracht. Een nationaal verbod op sigarettenfilters wordt ook als optie meegenomen, geeft Heijnen aan. De Dierenpartij had daar nadrukkelijk om gevraagd. Naar verwachting is het onderzoek eind dit jaar klaar.

GL en de dierenpartij zitten het kabinet op de hielen na afspraken in de EU. Om plastic in het milieu terug te dringen is afgesproken dat producenten van sigaretten voor de kosten opdraaien van peuken in het afval. Gl wil in het jaar 2026 een reductie van het aantal sigarettenfilters van 70 procent ten opzichte van het jaar 2022. De Tweede Kamer heeft met deze motie ingestemd.